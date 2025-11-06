Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор - РИА Новости, 06.11.2025
14:21 06.11.2025 (обновлено: 14:56 06.11.2025)
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор
Бывшему начальнику военного представительства Минобороны Ивану Популовскому назначили отбывание срока в колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывшему начальнику военного представительства Минобороны Ивану Популовскому назначили отбывание срока в колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«

"Приговором суда Популовскому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также он лишен воинского звания "полковник", — написали там.

ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
