https://ria.ru/20251106/prigovor-2053189545.html
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор - РИА Новости, 06.11.2025
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор
Бывшему начальнику военного представительства Минобороны Ивану Популовскому назначили отбывание срока в колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:21:00+03:00
2025-11-06T14:21:00+03:00
2025-11-06T14:56:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251028/mirzaev-2051223812.html
https://ria.ru/20251013/general-2047907878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор
Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам колонии
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Бывшему начальнику военного представительства Минобороны Ивану Популовскому назначили отбывание срока в колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале
.
«
"Приговором суда Популовскому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также он лишен воинского звания "полковник", — написали там.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что офицеры военного представительства признали вину во взяточничестве, проверяется их причастность к хищениям средств гособоронзаказа. Помощника Популовского Григория Зорина приговорили к условному пятилетнему сроку.
По данным следствия, в 2021 году государственный заказчик заключил контракты с двумя компаниями на поставку кабельной продукции. Общая сумма заказа составила свыше 1,2 миллиарда рублей. Обязанности по контролю за качеством возложили на Популовского, который вместе с Зориным с 2021-го по 2024 год получил денежные средства от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов. Суммарно эти взятки превысили 11 миллионов рублей.