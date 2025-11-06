Экс-главе военного представительства Минобороны вынесли приговор

"Приговором суда Популовскому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также он лишен воинского звания "полковник", — написали там.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что офицеры военного представительства признали вину во взяточничестве, проверяется их причастность к хищениям средств гособоронзаказа. Помощника Популовского Григория Зорина приговорили к условному пятилетнему сроку.