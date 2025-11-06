Рейтинг@Mail.ru
Путину предложили включить управление беспилотниками в нормы ГТО - РИА Новости, 06.11.2025
20:00 06.11.2025
Путину предложили включить управление беспилотниками в нормы ГТО
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил президенту России Владимиру Путину включить управление беспилотниками в нормы ГТО. РИА Новости, 06.11.2025
михаил кузнецов (экс-губернатор)
владимир путин
россия
михаил кузнецов (экс-губернатор), владимир путин
Общество, Россия, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Владимир Путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил президенту России Владимиру Путину включить управление беспилотниками в нормы ГТО.
"Почему бы нам не посмотреть, чтобы БПЛА стало частью ГТО?… Нам кажется, если бы в нормах ГТО появилась норма управления беспилотниками, то ребята, возвращающиеся с передовой, могли бы ребят-пацанов обучать, и это бы стимулировало к тому, чтобы все изучали эту норму", - сказал Кузнецов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
