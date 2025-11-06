Правительство подготовило около 600 поправок к проекту бюджета

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство подготовило поправки к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы ко второму чтению в Госдуме, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

« "Всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более семи триллионов рублей", — сказал он.

Они коснутся как проекта федерального бюджета, так и налогового законодательства и сопутствующих актов. При их внесении министры учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств.

Так, для малого и среднего бизнеса будут поэтапно менять условия применения НДС: с 2026 года — при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а с 2028-го — десять миллионов.

При этом для налогоплательщиков, впервые допустивших нарушение при его выплате, могут установить мораторий на привлечение к ответственности.

Учтены и предложения предпринимателей о сохранении некоторых действующих мер:

возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах;

льготного режима для ИТ-компаний при реализации прав на собственные разработки.

« "Что должно, на наш взгляд, быть стимулом для дальнейшего укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны. Все эти инициативы не предусматривают изменения общего объема расходов, а вносят коррективы, которые учитывают специфику конкретных отраслей и, как следствие, помогают лучше раскрыть их потенциал". Михаил Мишустин председатель правительства председатель правительства

Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, в том числе — потребностей спецоперации. Остальные изменения можно разделить на три группы:

связанные с национальными проектами и перераспределением зарезервированных на них ресурсов;

зарезервированных на них ресурсов; касающиеся перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственных программ;

относящиеся к налоговой сфере;

В последнем из перечисленных блоков предлагаются льготы для россиян:

освобождение от НДФЛ доходов по банковским депозитам ИП, которые платят налоги в специальных режимах, в частности, в виде единого сельхозналога или по упрощенной системе налогообложения;

единовременная компенсационная льгота для освобождения от уплаты налога на доходы участников программы "Земский тренер";

льгота по транспортному налогу для героев России;

освобождение физических лиц от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам в зоне действия режимов чрезвычайного положения и КТО, предусматривающих временное отселение жителей.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также в первом чтении приняли проект бюджета Соцфонда на трехлетний период. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Проект бюджета

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

Поддержка семьи

Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.

для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и выделят более 1,8 триллиона рублей. Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку . Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.

. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на в 2025 году. Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.

Здравоохранение

Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.

Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.

Национальные проекты

На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств , чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.

, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов , свыше 290 миллиардов — школ .

, свыше 290 миллиардов — . Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.

Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.

Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения .

. Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры .

. Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.