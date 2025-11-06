Соцфонд беззаявительно назначил пособие 1,9 тыс новорожденных в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Отделение Социального фонда России по Приморскому краю с начала года беззаявительно назначило единое пособие почти 1,9 тысячи новорожденных, сообщает краевое правительство.

"С этого года отделение Социального фонда России по Приморскому краю назначает единое пособие на новорождённых тем семьям региона, которые уже получают эту меру поддержки на старших детей. Назначение производится на основании сведений из органов ЗАГС о рождении малыша. В этом году без заявления от родителей пособие было оформлено на 1874 новорождённых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую работу отделение проводит в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Семья".

Пособие назначается в таком же размере и на тот же период, что для старших детей. Если ребенка в семье два и больше, то сроки выплаты устанавливаются по последнему назначению. Семья получает первую выплату в течение пяти рабочих дней после одобрения по почте или через банк.

Если в семье появляется первый ребенок, то для получения пособия родителям надо подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или региональное отделение Соцфонда. В этом случае прежде чем одобрить заявление специалисты проводят комплексную оценку доходов и имущества заявителей.

Единое пособие могут получить семьи, среднедушевой доход которых менее регионального прожиточного минимума. В Приморье в 2025 году этот показатель - 21 102 рубля. С начала года также действует критерий минимального дохода каждого трудоспособного члена семьи, он должен составлять не менее четырех МРОТ, то есть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Получатели должны быть гражданами РФ и жить в Приморье. С января 2025 года размер выплаты на детей до 17 лет составляет от 10 234,5 до 20 469 рублей.