При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей

ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Железного Порта со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 77 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.