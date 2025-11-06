При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей

ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Железного Порта со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 77 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Железном Порту ранения получили двое мирных жителей. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 54 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. 6 ударов были нанесены боевиками ВСУ при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 77 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Железный Порт, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Алешки, Песчаное, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.
