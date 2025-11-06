Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 06.11.2025
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Железного Порта со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
2025
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали двое мирных жителей

ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Железного Порта со стороны ВСУ, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 77 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Железном Порту ранения получили двое мирных жителей. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 54 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. 6 ударов были нанесены боевиками ВСУ при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 77 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Железный Порт, Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Алешки, Песчаное, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.
