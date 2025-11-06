Минобороны Польши рассказало, кого коснется всеобщая военная подготовка

Флаг Польши и НАТО на польском танке. Архивное фото

© AP Photo / Alik Keplicz Флаг Польши и НАТО на польском танке

ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости. Всеобщая военная подготовка коснется в Польше и школьников, и пенсионеров, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"В последние шесть месяцев вместе с начальником генерального штаба, с целой командой в министерстве мы работали над самым большим таким проектом в польской истории – над проектом всеобщей добровольной оборонной подготовки", - сказал Косиняк-Камыш

Он пояснил, что данный проект рассчитан на все возрастные группы.

"Это будет касаться всех граждан Польши , которые захотят этим воспользоваться. Подготовка будет касаться как самых младших граждан в школах, так и работающих граждан, а также пенсионеров, которые смогут воспользоваться подготовкой и обучением", - сказал министр.

По его словам, 22 ноября начнется пилотная подготовка граждан, на которую рассчитывают набрать более 10 тысяч человек.