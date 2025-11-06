Рейтинг@Mail.ru
11:03 06.11.2025
Минобороны Польши рассказало, кого коснется всеобщая военная подготовка
Минобороны Польши рассказало, кого коснется всеобщая военная подготовка
Всеобщая военная подготовка коснется в Польше и школьников, и пенсионеров, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 06.11.2025
в мире
польша
владислав косиняк-камыш
в мире, польша, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш
Минобороны Польши рассказало, кого коснется всеобщая военная подготовка

МО Польши: военная подготовка в Польше коснется и школьников, и пенсионеров

ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости. Всеобщая военная подготовка коснется в Польше и школьников, и пенсионеров, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"В последние шесть месяцев вместе с начальником генерального штаба, с целой командой в министерстве мы работали над самым большим таким проектом в польской истории – над проектом всеобщей добровольной оборонной подготовки", - сказал Косиняк-Камыш.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года
5 ноября, 16:05
Он пояснил, что данный проект рассчитан на все возрастные группы.
"Это будет касаться всех граждан Польши, которые захотят этим воспользоваться. Подготовка будет касаться как самых младших граждан в школах, так и работающих граждан, а также пенсионеров, которые смогут воспользоваться подготовкой и обучением", - сказал министр.
По его словам, 22 ноября начнется пилотная подготовка граждан, на которую рассчитывают набрать более 10 тысяч человек.
"Полная готовность будет достигнута в начале будущего года", - сказал министр, уточнив, что обучение будет проходить на базе 132-го подразделений Войск территориальной обороны.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
Вчера, 02:27
 
В миреПольшаВладислав Косиняк-Камыш
 
 
