В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
01:23 06.11.2025
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев - РИА Новости, 06.11.2025
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости. Резкий рост нападений на украинцев регистрируется в Польше, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
Автомобиль пожарной службы в Польше - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ
24 октября, 22:30
"В 2022 году полиция зафиксировала 113 случаев нападения на украинцев, в 2023 году - 103, в 2024 году - уже 188. Это увеличение более чем на 66% за два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году полиция уже зафиксировала 115 таких нападений.
При этом в 2022 году в результате избиения пострадали 128 украинцев. В 2023 их было уже 151, а в 2024 - 129.
"Только за первые восемь месяцев этого года уже произошло 112 таких происшествия", - говорится в сообщении.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
1 октября, 16:51
 
