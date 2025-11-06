https://ria.ru/20251106/polsha-2053087870.html
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев - РИА Новости, 06.11.2025
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
Резкий рост нападений на украинцев регистрируется в Польше, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости.
Резкий рост нападений на украинцев регистрируется в Польше, сообщает издание Gazeta Wyborcza
.
По различным данным, в Польше
проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины
.
"В 2022 году полиция зафиксировала 113 случаев нападения на украинцев, в 2023 году - 103, в 2024 году - уже 188. Это увеличение более чем на 66% за два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году полиция уже зафиксировала 115 таких нападений.
При этом в 2022 году в результате избиения пострадали 128 украинцев. В 2023 их было уже 151, а в 2024 - 129.
"Только за первые восемь месяцев этого года уже произошло 112 таких происшествия", - говорится в сообщении.