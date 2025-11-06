В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев

"В 2022 году полиция зафиксировала 113 случаев нападения на украинцев, в 2023 году - 103, в 2024 году - уже 188. Это увеличение более чем на 66% за два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году полиция уже зафиксировала 115 таких нападений.