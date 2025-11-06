Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/politika-2053097961.html
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО - РИА Новости, 06.11.2025
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:46:00+03:00
2025-11-06T03:46:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20251105/moskva-2053071352.html
https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2053018562.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО

Дмитриев призвал к ясности на фоне заявлений Трампа об испытании ядерного оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X призвал к экспертному диалогу и ясности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
Так Дмитриев прокомментировал скриншот поста Трампа, сделанного в соцсети Truth Social в конце октября. В своей публикации лидер Штатов заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле оценили влияние темы ядерных испытаний на отношения России и США
Вчера, 22:19
"Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность", - говорится в сообщении Дмитриева.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Путин поручил внести предложения о работах по подготовке испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия
Вчера, 17:19
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала