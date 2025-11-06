Рейтинг@Mail.ru
Ребенка похитили средь бела дня в парке. Правду узнали лишь 70 лет спустя
18:26 06.11.2025 (обновлено: 19:03 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/pokhischenie-2053164934.html
Ребенка похитили средь бела дня в парке. Правду узнали лишь 70 лет спустя
Ребенка похитили средь бела дня в парке. Правду узнали лишь 70 лет спустя - РИА Новости, 06.11.2025
Ребенка похитили средь бела дня в парке. Правду узнали лишь 70 лет спустя
Иногда жизнь пишет такие сценарии, перед которыми меркнет любой художественный вымысел. История маленького мальчика, который исчез на прогулке в далеком 1951... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:26:00+03:00
2025-11-06T19:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602264673_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_2920e8e9dad229a323f6db19e6b54900.jpg
Ребенка похитили средь бела дня в парке. Правду узнали лишь 70 лет спустя

© Depositphotos.com / Milosz_ Ребенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Depositphotos.com / Milosz_
Ребенок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Иногда жизнь пишет такие сценарии, перед которыми меркнет любой художественный вымысел. История маленького мальчика, который исчез на прогулке в далеком 1951 году, спустя несколько десятилетий потрясла весь мир драматичной развязкой.

Похищение

Летом 1951 года шестилетний Луис Армандо Альбино вместе со своим старшим братом Роджером гулял в парке Западного Окленда, штат Калифорния. Обычный день, ничем не отличавшийся от других: солнце, детский смех, качели, запах сладкой ваты. Мальчики резвились у фонтана, когда к ним подошла незнакомка. Женщина, говорившая по-испански, обратилась к детям с дружелюбной улыбкой и пообещала купить им конфет. Старший брат не поверил, а вот Луис, доверчивый шестилетний малыш, протянул руку навстречу.
© Flickr / Bill TaroliПешеходный переход в Чайнатаун, Окленд
Пешеходный переход в Чайнатаун, Окленд. - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Flickr / Bill Taroli
Пешеходный переход в Чайнатаун, Окленд
Через несколько минут он исчез. Позже Роджер рассказал, что незнакомка вела брата к дороге, а затем буквально затащила его в стоявшую неподалеку машину и уехала. Это было мгновение, которое навсегда изменило жизнь всей семьи.
Начались поиски. Полиция, солдаты с военной базы, добровольцы и даже сотрудники Береговой охраны прочесывали окрестности. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы, но он не дал результата. У полиции не было ни одной зацепки.
CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии
Мать Луиса не смирилась. Каждый день она обходила улицы, спрашивала прохожих, писала письма в полицию, рассылала фотографии по всей стране. Для нее эти поиски стали смыслом жизни. Она прожила долгие десятилетия с одной мыслью — ее сын жив. И ушла из жизни, так и не узнав правды.

Нашли через 70 лет

Казалось бы, история канула в прошлое. Но у судьбы были свои планы. Племянница Луиса, Алида Алеквин, с детства знала семейную легенду о пропавшем мальчике. Ее бабушка, мать Луиса, рассказывала об этом почти ежедневно, словно боялась, что память сотрут годы. Когда Алида повзрослела, она поклялась, что сделает все, чтобы узнать о судьбе дяди.
Спустя десятилетия, в эпоху цифровых технологий, у нее появился шанс. В 2020 году женщина сдала ДНК-тест и загрузила результаты в международную генетическую базу данных. Через несколько месяцев программа выдала удивительное совпадение: 22 процента совпадения с неким мужчиной, живущим в США. Это действительно означало потенциальное родство.
© Fotolia / science photoУченый делает тест в лаборатории
Ученый делает тест в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Fotolia / science photo
Ученый делает тест в лаборатории
Но дальнейшие запросы зашли в тупик. Мужчина не отвечал, контакты были засекречены, а полиция, казалось, не спешила возобновлять дело о нераскрытом похищении. Тогда Алида начала собственное расследование, параллельно обращаясь в различные ведомства и архивы. Она писала письма в ФБР, в Департамент юстиции, даже в старые военные базы, где могли храниться архивные документы.
© AP Photo / Christian MonterrosaАгенты ФБР в Калифорнии
Агенты ФБР в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Christian Monterrosa
Агенты ФБР в Калифорнии
Ее настойчивость дала результат: ФБР решило возобновить дело Луиса Альбино, признанное безнадежным почти 70 лет назад. Следователи провели новый генетический анализ и неожиданно получили подтверждение: родство стопроцентное, Луис жив.

Увидел брата, обнял и умер

Семидесятидевятилетний мужчина, который всю жизнь носил другое имя, оказался отставным пожарным, ветераном морской пехоты, прошедшим вьетнамскую войну. Его судьба могла бы стать сценарием фильма.
© РИА Новости / А. Зюзин | Перейти в медиабанкБойцы Народной армии Вьетнама защищают город Лангшон, 1979 год
Бойцы Народной армии Вьетнама защищают город Лангшон. 1979 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / А. Зюзин
Перейти в медиабанк
Бойцы Народной армии Вьетнама защищают город Лангшон, 1979 год
Как выяснилось, в тот злополучный день в 1951 году похитительница увезла мальчика на Восточное побережье, где передала — по сути, продала — другой семье. Новые родители воспитали его как своего сына. Луис вырос, получил образование, женился, сделал карьеру и всю жизнь считал себя ребенком тех, кто его вырастил.
Когда правда открылась, он испытал шок. Для него это была не просто новость — это было крушение всех привычных и до этого неоспоримых истин о себе. Спустя время встреча с братом, 85-летним Роджером, состоялась.
Два пожилых человека долго молчали, потом обнялись. Слезы, дрожащие руки, короткие фразы, но после — бесконечные разговоры.
Роджер не мог поверить, что перед ним действительно тот самый мальчик, которого он потерял в далеком детстве. Через три недели после встречи Роджер умер, словно выполнив последнее предназначение — дождаться брата и проститься с ним.

Почему мальчик не вспоминал настоящих родителей?

История Луиса Альбино стала символом силы человеческого духа и надежды. Семья, потерявшая ребенка, не смирилась с безысходностью, не забыла, не сдалась. Семь десятилетий спустя настойчивость одной женщины, ее вера и любовь восстановили разрушенные связи.
"Я хочу, чтобы все семьи, которые переживают подобные трагедии, знали: нельзя сдаваться. Где-то там, даже сквозь десятилетия может быть ответ", — сказала Алида в интервью американским СМИ. Ее слова разошлись по социальным сетям и вызвали огромный отклик. Люди писали, что ее поступок вдохновил их возобновить поиски своих близких, пропавших много лет назад.
© iStock.com / pixelfitСемья занимается рисованием
Семья занимается рисованием - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / pixelfit
Семья занимается рисованием
Многие спрашивают, почему шестилетний мальчик не искал настоящих родителей? Неужели он их не помнил? К сожалению, ответ на этот вопрос мы, скорее всего, так и не узнаем: Луис Альбино не общается с прессой.
 
 
 
