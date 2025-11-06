Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза в этом сезоне начнет свое путешествие 19 ноября из Владивостока и сделает остановки более чем в 70 городах России, сообщили РЖД.

« "Девятого ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток", - говорится в сообщении РЖД.

Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое стартует на Транссибе.

« "Начиная с 19 ноября, Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину", - пишут РЖД.

Продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль откроется на первый участок пути (до Омска ) сразу после отправления поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.