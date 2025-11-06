Рейтинг@Mail.ru
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября - РИА Новости, 06.11.2025
19:22 06.11.2025 (обновлено: 19:28 06.11.2025)
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября - РИА Новости, 06.11.2025
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября
Поезд Деда Мороза в этом сезоне начнет свое путешествие 19 ноября из Владивостока и сделает остановки более чем в 70 городах России, сообщили РЖД. РИА Новости, 06.11.2025
великий устюг
владивосток
россия
дед мороз
ржд
великий устюг
владивосток
россия
2025
великий устюг, владивосток, россия, дед мороз, ржд
Великий Устюг, Владивосток, Россия, Дед Мороз, РЖД
Поезд Деда Мороза начнет путешествие 19 ноября

Поезд Деда Мороза стартует 19 ноября из Владивостока и посетит свыше 70 городов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза в этом сезоне начнет свое путешествие 19 ноября из Владивостока и сделает остановки более чем в 70 городах России, сообщили РЖД.
"Девятого ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток", - говорится в сообщении РЖД.

Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое стартует на Транссибе.
"Начиная с 19 ноября, Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину", - пишут РЖД.
Продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль откроется на первый участок пути (до Омска) сразу после отправления поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).
Великий УстюгВладивостокРоссияДед МорозРЖД
 
 
