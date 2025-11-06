Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 06.11.2025 (обновлено: 10:22 06.11.2025)
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным - РИА Новости, 06.11.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным
Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Довганюк рассказал, что сложил оружие из-за страха. РИА Новости, 06.11.2025
Пленный Юрий Довганюк: "Единственный способ был сдаться, потому что страшно"
Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Довганюк рассказал на видео от Минобороны РФ, что сложил оружие из-за страха. "Потому что взяли в окружение, ну, единственный способ был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим, ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. Вот. Ну, единственный шанс был это только сдаться русским в плен", - сказал пленный.
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным

Боевик ВСУ сдался в плен российским военным из-за страха

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Довганюк рассказал, что сложил оружие из-за страха.
"Потому что взяли в окружение, ну, единственный способ был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим, ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. Вот. Ну, единственный шанс был это только сдаться русским в плен", - сказал пленный.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
