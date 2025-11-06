https://ria.ru/20251106/plennyy-2053130419.html
Пленный ВСУ рассказал, почему сдался российским военным
Пленный Юрий Довганюк: "Единственный способ был сдаться, потому что страшно"
Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Довганюк рассказал на видео от Минобороны РФ, что сложил оружие из-за страха. "Потому что взяли в окружение, ну, единственный способ был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим, ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. Вот. Ну, единственный шанс был это только сдаться русским в плен", - сказал пленный.
