В Госдуме назвали планы Запада по диверсии на ЗАЭС безумием

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал безумием планы Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС.

По его словам, международная общественность должна осудить попытки отдельных провокаторов на Западе устроить техногенную катастрофу на атомной станции.

"Уверен, что здравомыслящие политики осознают все далеко идущие последствия возможной диверсии. Мы живем на одной планете, и это не стоит никому забывать", - сказал депутат.