В Госдуме назвали планы Запада по диверсии на ЗАЭС безумием

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал безумием планы Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС.
По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, рассматривается вариант организации диверсии с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, причем "во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии".
"Планы коллективного Запада устроить диверсию на ядерном объекте – безумие, которое может привести к непоправимым последствиям для будущего всего человечества", - сказал Шеремет.
По его словам, международная общественность должна осудить попытки отдельных провокаторов на Западе устроить техногенную катастрофу на атомной станции.
"Уверен, что здравомыслящие политики осознают все далеко идущие последствия возможной диверсии. Мы живем на одной планете, и это не стоит никому забывать", - сказал депутат.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что расчеты коллективного Запада о катастрофе на станции и возложении вины на Россию бесчеловечны и беспрецедентны. По ее словам, все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов, производимых ВСУ, коллектив прилагает все усилия для безопасной эксплуатации станции.