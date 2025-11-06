Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 06.11.2025 (обновлено: 06:58 06.11.2025)
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 06.11.2025
оренбург, оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Безопасность
В Оренбургской области объявили план "Ковер"

Солнцев сообщил о плане "Ковер" в Оренбургской области

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе.
"Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
