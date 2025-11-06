https://ria.ru/20251106/plan-2053107694.html
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбург
оренбургская область
евгений солнцев
безопасность
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
