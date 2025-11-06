Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
13:30 06.11.2025 (обновлено: 14:26 06.11.2025)
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз - РИА Новости, 06.11.2025
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз заявил, что европейцы не забыли, как строить РИА Новости, 06.11.2025
россия, дмитрий песков, европа
Россия, Дмитрий Песков, Европа
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз

Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи шенгенских виз россиянам

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз заявил, что европейцы не забыли, как строить стены.
"К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать", - сказал Песков журналистам, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.
Пресс-секретарь президента допустил, что Европа продолжит вводить дальнейшие ограничения для российских граждан.
"Дипломаты уже должны информировать, то есть уже ограничены в своих передвижениях по территории шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить", - добавил Песков.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
5 ноября, 20:58
 
Россия Дмитрий Песков Европа
 
 
