Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз заявил, что европейцы не забыли, как строить
2025-11-06T13:30:00+03:00
2025-11-06T13:30:00+03:00
2025-11-06T14:26:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз заявил, что европейцы не забыли, как строить стены.
"К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать", - сказал Песков
журналистам, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.
Пресс-секретарь президента допустил, что Европа
продолжит вводить дальнейшие ограничения для российских граждан.
"Дипломаты уже должны информировать, то есть уже ограничены в своих передвижениях по территории шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить", - добавил Песков.