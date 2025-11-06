Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал истерикой реакцию Запада на слова Путина о ядерных испытаниях - РИА Новости, 06.11.2025
13:26 06.11.2025 (обновлено: 14:20 06.11.2025)
Песков назвал истерикой реакцию Запада на слова Путина о ядерных испытаниях
политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сша, андрей белоусов, дональд трамп
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Андрей Белоусов, Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерных испытаниях идет в русле антироссийской истерики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Все это идет в русле милитаристской антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы", — сказал он.
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией
5 ноября, 17:34
Так, западная пресса без стеснения искажает смысл заявления Путина и интерпретирует его как указание к началу ядерных испытаний.
"Несмотря на все разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента, это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ", — отметил представитель Кремля.
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю
Вчера, 08:00
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Накануне состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.

Как доложил Белоусов, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.

Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний. Он отметил, что Россия не намерена выходить из ДВЗЯИ, но будет вынуждена предпринять адекватные действия, если кто-то из участников договора решит нарушить его.
Трамп сделал России королевский подарок
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинСШААндрей БелоусовДональд Трамп
 
 
