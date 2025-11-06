Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025

У Путина дружеские отношения с лидерами Центральной Азии, заявил Песков
13:23 06.11.2025
У Путина дружеские отношения с лидерами Центральной Азии, заявил Песков
центральная азия, владимир путин, дмитрий песков, россия
Центральная Азия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
У Путина дружеские отношения с лидерами Центральной Азии, заявил Песков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина хорошие, искренние, дружеские отношения со всеми лидерами Центральной Азии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, планируется ли у Путина телефонный разговор с лидерами стран Центральной Азии.
"Понимаете, на самом деле президент Путин достаточно часто с ними общается. И мы далеко не каждый раз сообщаем об этих разговорах. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что у Путина на постоянной основе проходит общение с лидерами Центральной Азии. Тем более со всеми из них у президента очень хорошие, искренние, дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами", - сказал Песков журналистам.
Центральная Азия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
 
 
