NYT: Пентагон подготовил планы боевых действий против боевиков в Нигерии
15:54 06.11.2025
NYT: Пентагон подготовил планы боевых действий против боевиков в Нигерии
NYT: Пентагон подготовил планы боевых действий против боевиков в Нигерии
в мире, нигерия, сша, дональд трамп, джеральд форд, пит хегсет, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, агентство по международному развитию сша
В мире, Нигерия, США, Дональд Трамп, Джеральд Форд, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Агентство по международному развитию США
NYT: Пентагон подготовил планы боевых действий против боевиков в Нигерии

NYT: AFRICOM разработало три варианта действий против исламистов в Нигерии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) подготовил для Пентагона три плана боевых действий против исламистов в Нигерии, эти проекты различаются степенью вовлеченности войск США в противостояние, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Трамп вновь заявил о готовности США защищать христиан в Нигерии
"Три представителя минобороны США заявили, что планы командования (AFRICOM - ред.) предусматривают три варианта - легкий, средний и тяжелый - и были рассчитаны на эскалацию", - говорится в статье.
Согласно данным газеты, первый, "мягкий" вариант подразумевает оказание правительственным силам Нигерии поддержки в борьбе с боевиками без прямого участия войск США. Сложностью, по мнению газеты, при таком сценарии станет обилие внутренних культурных и экономических факторов, подогревающих конфликт в Нигерии, и закрытие Трампом офиса Агентства по международному развитию США (USAID) в нигерийской столице.
Второй, "средний" вариант включает в себя удары американскими дронами по инфраструктуре боевиков, в то время как разведка США будет собирать данные о целях. Проблема, по оценке газеты, заключается в том, что США ранее покинули военные базы в Нигере к северу от Нигерии, и теперь ближайшими локациями для запуска дронов остаются базы в Европе и Джибути на востоке Африки.
Третий же, "жесткий" вариант предполагает выдвижение авианосной группы в Гвинейский залив и развертывание истребителей и бомбардировщиков у берегов Нигерии для дальних ударов по боевикам. При этом, как отмечает газета, доступных авианосцев у США на данный момент нет, так как они либо развернуты в Тихом океане и на Ближнем Востоке, либо находятся на ремонте, тогда как авианосец "Джеральд Форд" направлен из Европы в Карибское море для борьбы с наркокартелями.
Источники отметили, что выдвижение авианосной группы войск США в Гвинейский залив не числилось в списке приоритетов американской нацбезопасности до последнего времени.
В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Накануне в СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по Нигерии при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканской стране. В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ведомство после приказа президента Трампа готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей.
США хотят основать в Нигерии военную базу, заявил экс-глава МВД
