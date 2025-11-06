Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс - РИА Новости, 06.11.2025
17:53 06.11.2025
Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс
Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс - РИА Новости, 06.11.2025
Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс
Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться в конгресс "великим событием для Америки". РИА Новости, 06.11.2025
Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс

Трамп назвал решение Пелоси не баллотироваться в конгресс великим событием

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться в конгресс "великим событием для Америки".
Ранее Пелоси объявила в видеообращении к избирателям в Сан-Франциско, что не будет баллотироваться в конгресс на следующий срок.
"Уход Нэнси Пелоси - великое событие для Америки. Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией, и он уже не возвращался. Я очень горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент. Нэнси Пелоси - крайне переоцененный политик", - заявил Трамп в комментарии телеканалу Fox News.
Нэнси Пелоси - одна из самых влиятельных фигур Демократической партии, которая возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом президента Дональда Трампа в период его первого срока на этом посту.
