Трамп оценил решение Пелоси не баллотироваться в конгресс

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться в конгресс "великим событием для Америки".

Нэнси Пелоси - одна из самых влиятельных фигур Демократической партии, которая возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом президента Дональда Трампа в период его первого срока на этом посту.