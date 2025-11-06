https://ria.ru/20251106/pasport-2053197611.html
Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье
Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье
2025-11-06T15:04:00+03:00
2025-11-06T15:04:00+03:00
2025-11-06T15:04:00+03:00
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Подмосковья скачали электронный социальный паспорт льготника, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве отметили, что с переходом на цифровые технологии все больше людей предпочитают электронные документы.
"Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 тысяч жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Так, данный паспорт не только содержит штрих-код социальной карты, но и предоставляет важную информацию о льготной категории, а также реквизиты документов, подтверждающих право на преференции.
Также электронный паспорт открывает доступ к скидкам в различных торговых сетях и организациях. Удобство использования электронного документа заключается в том, что он всегда под рукой, что избавляет от необходимости носить с собой бумажные документы.