Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Подмосковья скачали электронный социальный паспорт льготника, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что с переходом на цифровые технологии все больше людей предпочитают электронные документы.

"Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 тысяч жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Так, данный паспорт не только содержит штрих-код социальной карты, но и предоставляет важную информацию о льготной категории, а также реквизиты документов, подтверждающих право на преференции.