Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
15:04 06.11.2025
Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье
Электронный паспорт льготника скачали более 500 раз в Подмосковье

Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья скачали электронный паспорт льготника

© iStock.com / SitthiphongДевушка сидит за компьютером
Девушка сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Подмосковья скачали электронный социальный паспорт льготника, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве отметили, что с переходом на цифровые технологии все больше людей предпочитают электронные документы.
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Свыше 3,4 тысячи аварийных деревьев убрали в Подмосковье
Вчера, 12:37
"Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 тысяч жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Так, данный паспорт не только содержит штрих-код социальной карты, но и предоставляет важную информацию о льготной категории, а также реквизиты документов, подтверждающих право на преференции.
Также электронный паспорт открывает доступ к скидкам в различных торговых сетях и организациях. Удобство использования электронного документа заключается в том, что он всегда под рукой, что избавляет от необходимости носить с собой бумажные документы.
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Подмосковье заменили 50 старых остановочных павильонов
Вчера, 13:09
 
