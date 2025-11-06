Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов

СТАМБУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию рассказали РИА Новости, что их судно уже 12 часов ожидает разрешения зайти в порт, и пожаловались на усталость от затянувшегося плавания, "сгорающие" билеты и тоску по Родине.

Из турецкого Трабзона паром Seabridge вышел сутки назад, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи , где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега.

« "Мы весь день находимся на борту, в 09.30 мы прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последним данным, судно не получило разрешение на вход в воды РФ", - рассказала пассажирка Татьяна.

"Я с супругом из Сочи, но другие пассажиры летят дальше в другие города – у них сгорели авиабилеты, они должны были сегодня улетать домой. Нет никакой информации, вообще ничего. Хочется поскорее вернуться домой", - сказала Татьяна.

"Покормили лепешкой с котлетой, чаем, колой. Капитан объявил, что будем стоять на рейде, пока нас не примут в порт", - уточнил муж Татьяны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Еще один пассажир парома Саид Закиров рассказал РИА Новости, что он планировал с семьей вылететь в четверг в Уфу через Минеральные воды , но из-за задержки они упустили эти рейсы.

Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.