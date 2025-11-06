Рейтинг@Mail.ru
22:58 06.11.2025
Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов
Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов
Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию рассказали РИА Новости, что их судно уже 12 часов ожидает разрешения зайти в порт, и пожаловались РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:58:00+03:00
2025-11-06T22:58:00+03:00
Паром Трабзон-Сочи в турецком порту
Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов

Пассажиры парома Трабзон-Сочи жалуются на усталость от затянувшегося плавания

Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию рассказали РИА Новости, что их судно уже 12 часов ожидает разрешения зайти в порт, и пожаловались на усталость от затянувшегося плавания, "сгорающие" билеты и тоску по Родине.
Из турецкого Трабзона паром Seabridge вышел сутки назад, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега.
«
"Мы весь день находимся на борту, в 09.30 мы прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последним данным, судно не получило разрешение на вход в воды РФ", - рассказала пассажирка Татьяна.
"Я с супругом из Сочи, но другие пассажиры летят дальше в другие города – у них сгорели авиабилеты, они должны были сегодня улетать домой. Нет никакой информации, вообще ничего. Хочется поскорее вернуться домой", - сказала Татьяна.
"Покормили лепешкой с котлетой, чаем, колой. Капитан объявил, что будем стоять на рейде, пока нас не примут в порт", - уточнил муж Татьяны.
Еще один пассажир парома Саид Закиров рассказал РИА Новости, что он планировал с семьей вылететь в четверг в Уфу через Минеральные воды, но из-за задержки они упустили эти рейсы.
Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.
Паром Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке
Вчера, 01:03
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
Морской вокзал Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Паром Seabridge на маршруте Трабзон — Сочи застрахован от всех рисков
29 октября, 14:32
 
Сочи Россия Турция Вениамин Кондратьев
 
 
