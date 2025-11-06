Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт

СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, прибывший к Сочи из Трабзона днем в четверг, все еще ждет разрешения войти в морской порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян .

« "Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, ждем последнего решения в соответствии с указом президента", — сказал он.

21:10 и прибыл сегодня днем. Первый пассажирский рейс был запланирован на минувшую среду, однако его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируется по два рейса, цены начинаются от 55 долларов, при этом на первые рейсы действует скидка. Первый за 14 лет паром в Сочи из турецкого Трабзона отправился накануне ви прибыл сегодня днем. Первый пассажирский рейс был запланирован на минувшую среду, однако его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируется по два рейса, цены начинаются от 55 долларов, при этом на первые рейсы действует скидка.

Seabridge застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что в бортовых кафетерии и ресторане пассажиры смогут платить рублями.

На перевозку автомобиля установлена стоимость от 30 тысяч рублей, которая может вырасти в зависимости от размера машины. Однако в ближайшее время перевозить авто не планируется, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Liderline отмечали интерес к паромной переправе как у россиян, так и со стороны турок. Потенциальные пассажиры бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на предстоящие праздники.

Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.