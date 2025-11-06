Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт

СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, прибывший к Сочи из Трабзона днем в четверг, все еще ждет разрешения войти в морской порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
«
"Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, ждем последнего решения в соответствии с указом президента", — сказал он.
Первый за 14 лет паром в Сочи из турецкого Трабзона отправился накануне в 21:10 и прибыл сегодня днем. Первый пассажирский рейс был запланирован на минувшую среду, однако его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируется по два рейса, цены начинаются от 55 долларов, при этом на первые рейсы действует скидка.
Seabridge застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что в бортовых кафетерии и ресторане пассажиры смогут платить рублями.
На перевозку автомобиля установлена стоимость от 30 тысяч рублей, которая может вырасти в зависимости от размера машины. Однако в ближайшее время перевозить авто не планируется, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.
В Liderline отмечали интерес к паромной переправе как у россиян, так и со стороны турок. Потенциальные пассажиры бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на предстоящие праздники.
Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.
Судно построили в Италии в 1991 году. Оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом на 93 местах в отдельном зале установлены самолетные кресла, остальные же расположены в каютах и обеспечены всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на перевозку 221 легкового автомобиля. Его длина — 126 метров, ширина – 18,5. Судно имеет восемь палуб, половина из них — пассажирские.