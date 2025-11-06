Рейтинг@Mail.ru
Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 06.11.2025 (обновлено: 23:59 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/parom-2053305950.html
Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт
Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт - РИА Новости, 06.11.2025
Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт
Паром Seabridge, прибывший к Сочи из Трабзона днем в четверг, все еще ждет разрешения войти в морской порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:24:00+03:00
2025-11-06T23:59:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
россия
турция
в мире
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051552689_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_896eb23626fe30e720829609acd87257.jpg
https://ria.ru/20251106/parom-2053085954.html
сочи
трабзон (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Паром Трабзон-Сочи в турецком порту
Паром Трабзон-Сочи отправился из турецкого порта в первый рейс за 14 лет. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-06T22:24
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051552689_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_98ab10730472fbdb574937f3cc5b0e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, трабзон (провинция), россия, турция, в мире, туризм, новости - туризм
Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Турция, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Паром из Трабзона все еще не получил разрешения войти в сочинский порт

Прибывший к Сочи днем паром из Трабзона до сих пор ждет разрешения войти в порт

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон — Сочи
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон — Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон — Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, прибывший к Сочи из Трабзона днем в четверг, все еще ждет разрешения войти в морской порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
«

"Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, ждем последнего решения в соответствии с указом президента", — сказал он.

Первый за 14 лет паром в Сочи из турецкого Трабзона отправился накануне в 21:10 и прибыл сегодня днем. Первый пассажирский рейс был запланирован на минувшую среду, однако его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируется по два рейса, цены начинаются от 55 долларов, при этом на первые рейсы действует скидка.
Seabridge застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что в бортовых кафетерии и ресторане пассажиры смогут платить рублями.
На перевозку автомобиля установлена стоимость от 30 тысяч рублей, которая может вырасти в зависимости от размера машины. Однако в ближайшее время перевозить авто не планируется, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.
В Liderline отмечали интерес к паромной переправе как у россиян, так и со стороны турок. Потенциальные пассажиры бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на предстоящие праздники.
Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.
Судно построили в Италии в 1991 году. Оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом на 93 местах в отдельном зале установлены самолетные кресла, остальные же расположены в каютах и обеспечены всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на перевозку 221 легкового автомобиля. Его длина — 126 метров, ширина – 18,5. Судно имеет восемь палуб, половина из них — пассажирские.
Паром Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пассажиры первого за 14 лет парома из Турции в Сочи рассказали о поездке
Вчера, 01:03
 
СочиТрабзон (провинция)РоссияТурцияВ миреТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала