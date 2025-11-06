Рейтинг@Mail.ru
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
11:26 06.11.2025 (обновлено: 12:54 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/panika-2053151928.html
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского - РИА Новости, 06.11.2025
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
2025-11-06T11:26:00+03:00
2025-11-06T12:54:00+03:00
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского

InfoBRICS: атака НПЗ в Румынии и Венгрии говорит о панике киевского режима

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подозрительные взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ "Лукойла" в Румынии, а также массовое бегство призывников с Украины свидетельствуют об отчаянном положении киевского режима, пишет издание InfoBRICS.
"Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу <…> создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха",— говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
5 ноября, 08:49
Издание отмечает, что для западных союзников, в частности НАТО, ситуация на Украине становится большим разочарованием.
"Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над "непоколебимой поддержкой", и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные "вундерваффе", — отмечается в тексте.
Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента допустил, что на завод могли совершить нападение извне. Орбан также напомнил, что министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба".
В Румынии 20 октября прогремел взрыв на НПЗ "Лукойла", один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
30 октября, 12:16
 
