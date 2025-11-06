МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подозрительные взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ "Лукойла" в Румынии, а также массовое бегство призывников с Украины свидетельствуют об отчаянном положении киевского режима, пишет издание InfoBRICS.
"Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу <…> создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха",— говорится в материале.
"Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над "непоколебимой поддержкой", и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные "вундерваффе", — отмечается в тексте.
Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента допустил, что на завод могли совершить нападение извне. Орбан также напомнил, что министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба".