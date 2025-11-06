Рейтинг@Mail.ru
12:26 06.11.2025 (обновлено: 13:36 06.11.2025)
Счетная палата Франции пересмотрела расчет стоимости реставрации Лувра
в мире, франция, пьер московиси
В мире, Франция, Пьер Московиси
Счетная палата Франции пересмотрела расчет стоимости реставрации Лувра

ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Счетная палата Франции пересмотрела предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро, сообщил глава ведомства Пьер Московиси на пресс-конференции, посвященной ограблению Лувра 19 октября.
Проект реконструкции самого посещаемого музея Парижа был объявлен президентом Франции Эммануэлем Макроном в январе 2025 года. Цель проекта предполагала повысить пропускную способность музея и обновить устаревшую инфраструктуру. Завершение работ запланировано к 2031 году.
“В целом, проект открывает ему (Лувру - ред.) новые возможности для возрождения. Стоит отметить, что его стоимость составит около 1,15 миллиарда евро”, - сказал Московиси.
По его словам, в январе 2025 года стоимость проекта оценивалась примерно в 450 миллионов евро, но уже к июню она увеличилась почти на 50% до 660 миллионов евро.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ
5 ноября, 13:38
По итогам нового анализа, Счетная палата отметила увеличение бюджета проекта за счет срочной модернизации систем безопасности, а также расходов в размере 480 миллионов евро на реализацию генерального плана реконструкции и 660 миллионов на строительство нового входа и благоустройство двора.
Московиси также заявил о возможном риске дальнейшего роста расходов из-за сложности проекта. По данным отчёта, половина затрат, около 330 миллионов евро, должна быть покрыта за счёт меценатов и партнерских программ, которые на данный момент еще не подтверждены.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.
Лувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания
23 января, 01:27
 
