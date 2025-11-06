Пакистан прервал переговоры с Афганистаном из-за инцидента на границе

"После очередного столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками в районе пунктов Чаман и Спин-Болдак переговоры между двумя странами были приостановлены. Пакистанская делегация прервала переговоры после перестрелки, заявив, что талибы нарушили режим прекращения огня. Талибы же отрицают обвинения, подчеркивая, что не ответили на нападение из уважения к переговорам", - говорится в сообщении.