Пакистан прервал переговоры с Афганистаном из-за инцидента на границе
22:57 06.11.2025 (обновлено: 23:00 06.11.2025)
Пакистан прервал переговоры с Афганистаном из-за инцидента на границе
Пакистанская делегация прервала переговоры с Афганистаном которые проходят в Стамбуле, из-за вооруженного инцидента на границе двух стран, передает в четверг... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
пакистан
афганистан
стамбул
Пакистан прервал переговоры с Афганистаном из-за инцидента на границе

© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пакистанская делегация прервала переговоры с Афганистаном которые проходят в Стамбуле, из-за вооруженного инцидента на границе двух стран, передает в четверг афганское агентство Tolo News.
Ранее новостной портал Tolo News сообщил о начале в Стамбуле третьего раунда переговоров между Афганистаном и Пакистаном по поиску путей урегулирования ситуации на границе двух государств.
"После очередного столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками в районе пунктов Чаман и Спин-Болдак переговоры между двумя странами были приостановлены. Пакистанская делегация прервала переговоры после перестрелки, заявив, что талибы нарушили режим прекращения огня. Талибы же отрицают обвинения, подчеркивая, что не ответили на нападение из уважения к переговорам", - говорится в сообщении.
В четверг власти Пакистана отвергли заявления властей Афганистана по поводу перестрелки на пограничном переходе Чаман, утверждая, что инцидент был инициирован афганской стороной.
"Мы решительно отвергаем заявления афганской стороны относительно сегодняшнего инцидента на пакистано-афганской границе в Чамане. С афганской стороны был открыт огонь, на который наши силы безопасности немедленно отреагировали взвешенно и ответственно", - утверждает министерство информации и телерадиовещания Пакистана в соцсети X.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трёх руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
16 октября, 19:05
 
