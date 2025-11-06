Московский отель стал участником проекта "Производительность труда"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Столичный Four Seasons Hotel Moscow стал частью федпроекта "Производительность труда", подписантом от имени московского правительства выступила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева, сообщает пресс-служба ДЭПР.

Соглашение было подписано в рамках федерального форума "Производительность 360".

Багреева заявила, что основа экономики Москвы – это сектор услуг, поэтому первоочередной задачей для города является повышение производительности труда именно в этой сфере. Самую большую активность здесь проявляют туристические компании – частью федпроекта стали 32 компании отрасли. Это принесло московскому сектору туризма 271 миллион рублей в качестве экономического эффекта.

"Адаптированные методики бережливых технологий для гостиничного и туристического сектора доказали свою результативность: они позволяют не только оптимизировать операционные процессы, но и системно повышать квалификацию сотрудников. Это создает мультипликативный эффект – от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий", – приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.

Заместитель столичного мэра отметила, что участие гостиницы в проекте поможет укрепить позиции отрасли и сделать сферу туризма более эффективной.

Эксперты "Мосстратегии" разработают для отеля индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов, помогут внедрить бережливые технологии и обучить персонал. Как подчеркнул генменеджер отеля Павел Кобликов, участие в проекте позволит стать эффективнее и изучить процессы другим взглядом.

С 2022 по 2024 годы в столице реализовывался национальный проект "Производительность труда", мероприятия которого финансировались из московского бюджета. В октябре 2023 года в проект включили туристическую отрасль, а в 2024 году порог годовой выручки для вступления компаний отрасли в проект снизили до 180 миллионов рублей.

С 2025 года повышение производительности труда в Москве продолжается в рамках одноименного федерального проекта, который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Как рассказал столичный мэр Сергей Собянин, частью проекта до 2030 года должны стать более 800 московских компаний. Федпроект в Москве реализуется за счет городского бюджета.