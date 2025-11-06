Рейтинг@Mail.ru
Московский отель стал участником проекта "Производительность труда"
06.11.2025
Московский отель стал участником проекта "Производительность труда"
Московский отель стал участником проекта "Производительность труда"
Москва
Московский отель стал участником проекта "Производительность труда"

Московский отель Four Seasons присоединился к проекту "Производительность труда"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Столичный Four Seasons Hotel Moscow стал частью федпроекта "Производительность труда", подписантом от имени московского правительства выступила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева, сообщает пресс-служба ДЭПР.
Соглашение было подписано в рамках федерального форума "Производительность 360".
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае
5 ноября, 09:00
Багреева заявила, что основа экономики Москвы – это сектор услуг, поэтому первоочередной задачей для города является повышение производительности труда именно в этой сфере. Самую большую активность здесь проявляют туристические компании – частью федпроекта стали 32 компании отрасли. Это принесло московскому сектору туризма 271 миллион рублей в качестве экономического эффекта.
"Адаптированные методики бережливых технологий для гостиничного и туристического сектора доказали свою результативность: они позволяют не только оптимизировать операционные процессы, но и системно повышать квалификацию сотрудников. Это создает мультипликативный эффект – от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий", – приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.
Заместитель столичного мэра отметила, что участие гостиницы в проекте поможет укрепить позиции отрасли и сделать сферу туризма более эффективной.
Эксперты "Мосстратегии" разработают для отеля индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов, помогут внедрить бережливые технологии и обучить персонал. Как подчеркнул генменеджер отеля Павел Кобликов, участие в проекте позволит стать эффективнее и изучить процессы другим взглядом.
С 2022 по 2024 годы в столице реализовывался национальный проект "Производительность труда", мероприятия которого финансировались из московского бюджета. В октябре 2023 года в проект включили туристическую отрасль, а в 2024 году порог годовой выручки для вступления компаний отрасли в проект снизили до 180 миллионов рублей.
С 2025 года повышение производительности труда в Москве продолжается в рамках одноименного федерального проекта, который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Как рассказал столичный мэр Сергей Собянин, частью проекта до 2030 года должны стать более 800 московских компаний. Федпроект в Москве реализуется за счет городского бюджета.
Ранее Багреева рассказала о деловой миссии в город Дубай, в рамках которой специалисты столичной сферы гостеприимства изучили инновации в сфере производительности труда и обменялись практиками.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев
31 октября, 14:19
 
МоскваМария Багреева
 
 
