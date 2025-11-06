https://ria.ru/20251106/oon-2053312468.html
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа - РИА Новости, 06.11.2025
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает корреспондент РИА Новости.
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа
СБ ООН снял санкции с президента Сирии аш-Шараа и главы МВД Хаттаба