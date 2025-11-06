Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа - РИА Новости, 06.11.2025
23:25 06.11.2025
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:25:00+03:00
2025-11-06T23:25:00+03:00
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского лидера аш-Шараа

СБ ООН снял санкции с президента Сирии аш-Шараа и главы МВД Хаттаба

© AP Photo / Andres KudackiПрезидент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
ООН, 6 ноя – РИА Новости. СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
Также санкции сняли и с сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
