ООН обсуждает с Кабулом допуск афганских сотрудниц в офисы организации

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. ООН ведет переговоры с властями Афганистана для отмены запрета на работу ее афганских сотрудниц из офисов организации в этой стране, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте. Он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре.

"У нас работают афганские женщины, являющиеся сотрудницами ООН. Но недавно, два месяца назад, в сентябре, были введены ограничения на посещение афганскими женщинами офисов ООН. Это создает для них проблемы в выполнении своей работы. И после введения этих ограничений многие из них могут работать только из дома, что неудобно, потому что они не могут выезжать на места и вносить более эффективный вклад в работу... Сейчас мы ведем переговоры с правительством и пытаемся снять эти ограничения", - отметил он.