ООН обсуждает с Кабулом допуск афганских сотрудниц в офисы организации
ООН обсуждает с Кабулом допуск афганских сотрудниц в офисы организации
2025-11-06T06:29:00+03:00
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. ООН ведет переговоры с властями Афганистана для отмены запрета на работу ее афганских сотрудниц из офисов организации в этой стране, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте. Он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре.
Ранее Ратватте сообщил агентству Франс Пресс, что ООН
приостановила работу на ключевом пограничном пункте между Афганистаном
и Ираном
на фоне новых ограничений правительства "Талибана
" в отношении афганских сотрудниц, которые создают "непосредственные операционные трудности".
"У нас работают афганские женщины, являющиеся сотрудницами ООН. Но недавно, два месяца назад, в сентябре, были введены ограничения на посещение афганскими женщинами офисов ООН. Это создает для них проблемы в выполнении своей работы. И после введения этих ограничений многие из них могут работать только из дома, что неудобно, потому что они не могут выезжать на места и вносить более эффективный вклад в работу... Сейчас мы ведем переговоры с правительством и пытаемся снять эти ограничения", - отметил он.