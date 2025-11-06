Рейтинг@Mail.ru
ООН обсуждает с Кабулом допуск афганских сотрудниц в офисы организации - РИА Новости, 06.11.2025
06:29 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/oon-2053108028.html
ООН обсуждает с Кабулом допуск афганских сотрудниц в офисы организации
2025-11-06T06:29:00+03:00
2025-11-06T06:29:00+03:00
в мире
афганистан
катар
иран
оон
талибан
афганистан
катар
иран
в мире, афганистан, катар, иран, оон, талибан
В мире, Афганистан, Катар, Иран, ООН, Талибан
© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Кабул. Архивное фото
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. ООН ведет переговоры с властями Афганистана для отмены запрета на работу ее афганских сотрудниц из офисов организации в этой стране, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте. Он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре.
Ранее Ратватте сообщил агентству Франс Пресс, что ООН приостановила работу на ключевом пограничном пункте между Афганистаном и Ираном на фоне новых ограничений правительства "Талибана" в отношении афганских сотрудниц, которые создают "непосредственные операционные трудности".
"У нас работают афганские женщины, являющиеся сотрудницами ООН. Но недавно, два месяца назад, в сентябре, были введены ограничения на посещение афганскими женщинами офисов ООН. Это создает для них проблемы в выполнении своей работы. И после введения этих ограничений многие из них могут работать только из дома, что неудобно, потому что они не могут выезжать на места и вносить более эффективный вклад в работу... Сейчас мы ведем переговоры с правительством и пытаемся снять эти ограничения", - отметил он.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ООН пытается убедить власти Афганистана отменить ограничения для женщин
05:18
 
В миреАфганистанКатарИранООНТалибан
 
 
