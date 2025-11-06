ООН увеличила число женщин в гуманитарных организациях в Афганистане

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" смогла увеличить число женщин, работающих в гуманитарных организаций на территории этой страны, они стали составлять четвертую часть от всех сотрудников, но недавно власти запретили им работать из офисов, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте, он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию.
"В соответствии с традициями Афганистана на протяжении последних 50 лет количество мужчин, работающих в структурах ООН в стране, значительно превышало количество женщин. Но после 2021 года, когда к власти пришли талибы, мы приняли на работу больше афганских женщин, чем раньше, когда их число по сравнению с мужчинами было очень маленьким, около 17-18%. Благодаря целенаправленным усилиям ООН по привлечению большего числа афганских сотрудниц пропорция в пользу женщин увеличилась до 25%", - рассказал Ратватте.