ООН увеличила число женщин в гуманитарных организациях в Афганистане

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" смогла увеличить число женщин, работающих в гуманитарных организаций на территории этой страны, они стали составлять четвертую часть от всех сотрудников, но недавно власти запретили им работать из офисов, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте, он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию.