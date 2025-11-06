Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала власти Афганистана отменить ограничения на работу для женщин - РИА Новости, 06.11.2025
05:41 06.11.2025
ООН призвала власти Афганистана отменить ограничения на работу для женщин
ООН пытается уговорить власти Афганистана в необходимости отмены ограничений на учебу и работу для женщин, сообщил РИА Новости заместитель специального... РИА Новости, 06.11.2025
2025
ООН призвала власти Афганистана отменить ограничения на работу для женщин

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН пытается уговорить власти Афганистана в необходимости отмены ограничений на учебу и работу для женщин, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте, он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре.
"Главная проблема, которая остается в политике де-факто властей Афганистана, касается женщин и девочек. Как вы знаете, указы 2022 и 2023 годов ограничили участие женщин в работе неправительственных организаций, а затем и в учреждениях ООН, а также запрещают получение среднего и высшего образования для женщин. Для нас, как для международного сообщества, это неприемлемая политика, и, что еще важнее, она оказывает негативное влияние на афганских женщин, лишая их возможности вносить вклад в общество и помогать экономике. Поэтому я постоянно обращаюсь к де-факто властям с призывом отменить эти ограничения", - рассказал он.
Исключения, по словам спецпосланника, на сегодняшний день существуют для тех женщин, которые работают в сфере образования и здравоохранения.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ООН помогает вернувшимся в Афганистан беженцам получить жилье
