ООН призвала власти Афганистана отменить ограничения на работу для женщин

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН пытается уговорить власти Афганистана в необходимости отмены ограничений на учебу и работу для женщин, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте, он принимает участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре.