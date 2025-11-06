Рейтинг@Mail.ru
Постпред США обсудил с палестинскими дипломатами проект резолюции СБ ООН - РИА Новости, 06.11.2025
02:17 06.11.2025
Постпред США обсудил с палестинскими дипломатами проект резолюции СБ ООН
Постпред США обсудил с палестинскими дипломатами проект резолюции СБ ООН
Американский постпред при ООН Майк Уолтц встретился с дипломатами Палестинской автономии, чтобы обсудить американский проект резолюции Совета Безопасности о... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, нью-йорк (город), сша, майк уолтц, оон
Постпред США обсудил с палестинскими дипломатами проект резолюции СБ ООН

Уолтц обсудил с палестинскими дипломатами проект резолюции СБ ООН по Газе

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский постпред при ООН Майк Уолтц встретился с дипломатами Палестинской автономии, чтобы обсудить американский проект резолюции Совета Безопасности о международных силах безопасности в Газе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, встреча прошла в Нью-Йорке во вторник.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ
4 ноября, 03:01
Ранее Axios сообщил, что Соединенные Штаты направили нескольким членам Совета безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком как минимум на два года.
По информации издания, проект резолюции предоставит США и другим участвующим странам широкие полномочия по управлению сектором Газа и обеспечению там безопасности до конца 2027 года с возможностью их продления.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Большинство американцев против участия США в миротворческих усилиях в Газе
2 ноября, 17:59
 
