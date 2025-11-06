https://ria.ru/20251106/oon-2053084717.html
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев - РИА Новости, 06.11.2025
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев
Гуманитарные организации смогли предоставить по меньшей мере один вид помощи почти 15 миллионам из около половины населения Афганистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T00:38:00+03:00
2025-11-06T00:38:00+03:00
2025-11-06T00:38:00+03:00
в мире
афганистан
катар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49826/71/498267178_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cd524890a88e6ac30b29e3a234a2c639.jpg
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040339864.html
афганистан
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49826/71/498267178_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4e44fe35cc6c9d4f2c24ffc40924ae24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, катар, оон
В мире, Афганистан, Катар, ООН
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев
В Афганистане около 15 миллионов нуждающихся получили гумпомощь в 2025 году
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Гуманитарные организации смогли предоставить по меньшей мере один вид помощи почти 15 миллионам из около половины населения Афганистана, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре.
"В этом году число афганцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи, оценивается в 22,9 миллиона человек, на данный момент мы предоставили хотя бы один вид помощи порядка 14,9 миллиона из них. Конечно, это очень сложная задача, потому что 22,9 миллиона человек - это почти половина населения страны", - отметил Ратватте.
По его словам, в настоящее время ООН
проводит оценку гуманитарных нужд в Афганистане
на 2026 год. "В последнем квартале года мы вместе с партнерами проводим оценку потребностей в помощи в различных регионах страны, на основе этих данных мы определяем количество нуждающихся и сферы, в которых необходимо оказание помощи, например в здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности и других", - добавил он.