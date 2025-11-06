Рейтинг@Mail.ru
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/oon-2053084717.html
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев - РИА Новости, 06.11.2025
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев
Гуманитарные организации смогли предоставить по меньшей мере один вид помощи почти 15 миллионам из около половины населения Афганистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T00:38:00+03:00
2025-11-06T00:38:00+03:00
в мире
афганистан
катар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49826/71/498267178_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cd524890a88e6ac30b29e3a234a2c639.jpg
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040339864.html
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49826/71/498267178_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4e44fe35cc6c9d4f2c24ffc40924ae24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, катар, оон
В мире, Афганистан, Катар, ООН
ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев

В Афганистане около 15 миллионов нуждающихся получили гумпомощь в 2025 году

© РИА Новости / Андрей ГрешновГуманитарная помощь в Афганистане
Гуманитарная помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Гуманитарная помощь в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Гуманитарные организации смогли предоставить по меньшей мере один вид помощи почти 15 миллионам из около половины населения Афганистана, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре.
"В этом году число афганцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи, оценивается в 22,9 миллиона человек, на данный момент мы предоставили хотя бы один вид помощи порядка 14,9 миллиона из них. Конечно, это очень сложная задача, потому что 22,9 миллиона человек - это почти половина населения страны", - отметил Ратватте.
По его словам, в настоящее время ООН проводит оценку гуманитарных нужд в Афганистане на 2026 год. "В последнем квартале года мы вместе с партнерами проводим оценку потребностей в помощи в различных регионах страны, на основе этих данных мы определяем количество нуждающихся и сферы, в которых необходимо оказание помощи, например в здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности и других", - добавил он.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь
8 сентября, 04:57
 
В миреАфганистанКатарООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала