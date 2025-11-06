ООН за год помогла почти 15 миллионам афганцев

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Гуманитарные организации смогли предоставить по меньшей мере один вид помощи почти 15 миллионам из около половины населения Афганистана, сообщил РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре.

"В этом году число афганцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи, оценивается в 22,9 миллиона человек, на данный момент мы предоставили хотя бы один вид помощи порядка 14,9 миллиона из них. Конечно, это очень сложная задача, потому что 22,9 миллиона человек - это почти половина населения страны", - отметил Ратватте.