Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 06.11.2025
В Одессе сотрудник военкомата напал на велосипедиста
В Одессе сотрудник военкомата напал на велосипедиста
В Одессе сотрудник военкомата напал на велосипедиста

В Одессе сотрудник ТЦК напал на велосипедиста, потерпевший госпитализирован

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Одессе сотрудник военкомата напал на велосипедиста, потерпевший с многочисленными травмами госпитализирован, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
На сопровождающем публикацию видео сотрудник одного из военкоматов Одессы, как утверждает издание, выбегает из микроавтобуса и бьет в голову проезжающего велосипедиста. Мужчина при падении с велосипеда ударился спиной об угол стены, после чего сотрудники военкомата скрылись с места происшествия.
"Он (потерпевший - ред.) госпитализирован с многочисленными переломами рёбер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста
17 марта, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
