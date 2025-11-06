https://ria.ru/20251106/obrazovanie-2053107378.html
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад - РИА Новости, 06.11.2025
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на "отлично" и "хорошо", сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:19:00+03:00
2025-11-06T06:19:00+03:00
2025-11-06T06:19:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022318781_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_b6cd4d2ce79310a6a20856c3af13facb.jpg
https://ria.ru/20251023/olimpiada-2050007487.html
https://ria.ru/20250808/shkolniki-2034111270.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022318781_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_e8f0cc8b8b44b8bec89c68da03eb6c98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
Большинство победителей олимпиад учатся в вузах на "отлично"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на "отлично" и "хорошо", сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Около 85% поступивших олимпиадников, по данным мониторинга последних лет, учатся на "отлично" и "хорошо"", - говорится в сообщении министерства.
В Минобрнауки РФ
напомнили, что университеты могут предоставлять право на прием без вступительных испытаний победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
"В 2025 году в российские университеты без вступительных испытаний поступили 9 463 абитуриента. Это примерно 1,5% от общего количества бюджетных мест в этом году", - отметили в министерстве.
В 2024 году победители и призеры ВСШ и олимпиад школьников РСОШ были зачислены без вступительных испытаний в 152 университета. При этом 86% от числа абитуриентов-олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, выбрали поступление в 26 ведущих вузов.