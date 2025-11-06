Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад - РИА Новости, 06.11.2025
06:19 06.11.2025
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад - РИА Новости, 06.11.2025
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад
Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на "отлично" и "хорошо", сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:19:00+03:00
2025-11-06T06:19:00+03:00
2025
Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад

Большинство победителей олимпиад учатся в вузах на "отлично"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на "отлично" и "хорошо", сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Около 85% поступивших олимпиадников, по данным мониторинга последних лет, учатся на "отлично" и "хорошо"", - говорится в сообщении министерства.
В Минобрнауки РФ напомнили, что университеты могут предоставлять право на прием без вступительных испытаний победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
"В 2025 году в российские университеты без вступительных испытаний поступили 9 463 абитуриента. Это примерно 1,5% от общего количества бюджетных мест в этом году", - отметили в министерстве.
В 2024 году победители и призеры ВСШ и олимпиад школьников РСОШ были зачислены без вступительных испытаний в 152 университета. При этом 86% от числа абитуриентов-олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, выбрали поступление в 26 ведущих вузов.
