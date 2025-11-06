Стало известно, как учатся в российских вузах победители школьных олимпиад

Абитуриенты Московского городского педагогического университета во время сдачи вступительного экзамена в Москве. Архивное фото

Абитуриенты Московского городского педагогического университета во время сдачи вступительного экзамена в Москве

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 85% победителей и призеров школьных олимпиад, поступивших в российские вузы без вступительных испытаний, учатся на "отлично" и "хорошо", сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Около 85% поступивших олимпиадников, по данным мониторинга последних лет, учатся на "отлично" и "хорошо"", - говорится в сообщении министерства.

В Минобрнауки РФ напомнили, что университеты могут предоставлять право на прием без вступительных испытаний победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

"В 2025 году в российские университеты без вступительных испытаний поступили 9 463 абитуриента. Это примерно 1,5% от общего количества бюджетных мест в этом году", - отметили в министерстве.