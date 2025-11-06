Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Компания-производитель лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk опровергла РИА Новости сообщения СМИ о том, что упавший в обморок в Белом доме - якобы ее представитель Гордон Финдлей, отметив, что он не присутствовал на мероприятии.