https://ria.ru/20251106/obmorok-2053311986.html
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме - РИА Новости, 06.11.2025
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
Компания-производитель лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk опровергла РИА Новости сообщения СМИ о том, что упавший в обморок в Белом доме - якобы ее... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:17:00+03:00
2025-11-06T23:17:00+03:00
2025-11-06T23:19:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251106/tramp-2053301646.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, администрация президента сша
США, В мире, Дональд Трамп, Администрация президента США
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
Novo Nordisk опровергла сообщения об обмороке своего представителя в Белом доме