Рейтинг@Mail.ru
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 06.11.2025 (обновлено: 23:19 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/obmorok-2053311986.html
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме - РИА Новости, 06.11.2025
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме
Компания-производитель лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk опровергла РИА Новости сообщения СМИ о том, что упавший в обморок в Белом доме - якобы ее... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:17:00+03:00
2025-11-06T23:19:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251106/tramp-2053301646.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп, администрация президента сша
США, В мире, Дональд Трамп, Администрация президента США
Производитель "Оземпика": "упавшего в обморок" Финдлея не было в Белом доме

Novo Nordisk опровергла сообщения об обмороке своего представителя в Белом доме

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Компания-производитель лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk опровергла РИА Новости сообщения СМИ о том, что упавший в обморок в Белом доме - якобы ее представитель Гордон Финдлей, отметив, что он не присутствовал на мероприятии.
Инцидент произошел ранее в четверг. Крупные американские СМИ писали, что пострадавший мужчина - представитель компании Гордон Финдлей.
«
"Мы можем подтвердить, что генеральный директор Майк Дустдар и вице-президент по операциям в США Дэйв Мур были единственными представителями Novo Nordisk в Овальном кабинете", - сказали РИА Новости в компании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины
Вчера, 21:52
 
СШАВ миреДональд ТрампАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала