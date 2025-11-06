Рейтинг@Mail.ru
21:18 06.11.2025 (обновлено: 22:21 06.11.2025)
Участник мероприятия с Трампом в Белом доме упал в обморок
в мире, сша, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, США, Дональд Трамп, Администрация президента США
В Белом доме прервали мероприятие с Трампом из-за обморока одного из участников

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. В Белом доме прервали мероприятие с президентом Дональдом Трампом после того, как один из участников упал в обморок.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
На кадрах видно, как во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly стоящий у него за спиной исполнительный директор датской фармацевтической компании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.
Позже Трамп сообщил, что мужчина в порядке и находится под присмотром врачей.
«

"У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, что он упал. С ним все в порядке", — сказал он, дав добро на продолжение мероприятия.

Личность упавшего в обморок Трамп не раскрыл. Предположительно, речь идет о представителе компании Novo Nordisk Гордоне Финдлее.
Cиняк, покрытый плотным слоем тонального крема, на правой руке президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке
23 августа, 00:11
 
