https://ria.ru/20251106/obmorok-2053297472.html
Участник мероприятия с Трампом в Белом доме упал в обморок
Участник мероприятия с Трампом в Белом доме упал в обморок - РИА Новости, 06.11.2025
Участник мероприятия с Трампом в Белом доме упал в обморок
В Белом доме прервали мероприятие с президентом Дональдом Трампом после того, как один из участников упал в обморок. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T21:18:00+03:00
2025-11-06T21:18:00+03:00
2025-11-06T22:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
https://ria.ru/20250823/tramp-2037097758.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, США, Дональд Трамп, Администрация президента США
Участник мероприятия с Трампом в Белом доме упал в обморок
В Белом доме прервали мероприятие с Трампом из-за обморока одного из участников
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. В Белом доме прервали мероприятие с президентом Дональдом Трампом после того, как один из участников упал в обморок.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
На кадрах видно, как во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly стоящий у него за спиной исполнительный директор датской фармацевтической компании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.
Позже Трамп
сообщил, что мужчина в порядке и находится под присмотром врачей.
«
"У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, что он упал. С ним все в порядке", — сказал он, дав добро на продолжение мероприятия.
Личность упавшего в обморок Трамп не раскрыл. Предположительно, речь идет о представителе компании Novo Nordisk Гордоне Финдлее.