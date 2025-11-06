Трамп высказывает противоположные мнения о Мамдани, сообщает New York Times

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказывает противоположные мнения о победившем на выборах мэра Нью-Йорка Зохране Мамдани на публике и в частном порядке, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"На публике президент Трамп многие недели критиковал Зохрана Мамдани как экстремиста, коммуниста и угрозу для Нью-Йорка… Но в частном порядке Трамп описывал Мамади… как талантливого политика, называя его пронырливым и хорошим оратором", - пишет издание.
Тем не менее, в окружении Трампа заявили изданию, что Мамдани и Нью-Йорк, вероятно, станут следующими целями давления со стороны американского президента. В то же время они признают, что у Трампа есть бизнес-интересы в городе, поэтому он заинтересован в его преуспевании.
Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.