Рейтинг@Mail.ru
Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари" - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:06 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/nhl-2053124290.html
Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари"
Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари" - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари"
"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:06:00+03:00
2025-11-06T09:06:00+03:00
хоккей
чикаго блэкхокс
коламбус блю джекетс
кирилл марченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a53bce7e6257bd419525262f1c2cd701.jpg
/20251106/khokkey-2053108358.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ab7e7e36cfe4b4910a270a449e4b35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
чикаго блэкхокс, коламбус блю джекетс, кирилл марченко
Хоккей, Чикаго Блэкхокс, Коламбус Блю Джекетс, Кирилл Марченко
Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари"

Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе канадской команды отличились Морган Фрост (1-я минута), Блейк Коулман (2), Назем Кадри (28), Адам Клапка (29) и Микаэль Баклунд (60). Единственную шайбу у "Коламбуса" забросил Кирилл Марченко (7).
Россиянин отметился шестым голом в текущем сезоне, теперь на его счету 13 очков (6 голов + 7 передач) в 13 играх. Его одноклубники защитник Иван Проворов и форвард Дмитрий Воронков результативные баллы не набрали.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 05:30
Завершен
Калгари
5 : 1
Коламбус
00:56 • Морган Фрост
(Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато)
01:32 • Блэйк Коулман
(Джоэль Хэнли, Самуэл Гонзек)
27:47 • Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Расмус Андерссон)
28:24 • Адам Клапка
(Ян Кузнецов)
59:11 • Микаэль Баклунд
06:57 • Кирилл Марченко
(Бун Дженнер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Флэймз" Ян Кузнецов провел свою вторую игру в НХЛ и первую - с января 2024 года. 23-летний россиянин отдал голевую передачу на Клапку и отметился первым результативным действием в лиге.
"Калгари" (10 очков) замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" (14) занимает седьмое место в Столичном дивизионе. В следующем матче "Калгари" примет "Чикаго Блэкхокс" в ночь на 8 ноября по московскому времени, а на следующий день "Коламбус" в гостях встретится с "Ванкувер Кэнакс".
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" на выезде нанес поражение "Ванкуверу" со счетом 5:2 (0:0, 0:0, 5:2). Шайбу в составе "ястребов" забросил Илья Михеев, на счету которого стало 6 очков (4+2) в 12 матчах текущей "регулярки". "Сан-Хосе Шаркс" в гостях разгромил "Сиэтл Кракен" - 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Защитник "Шаркс" Шакир Мухамадуллин отдал свою четвертую голевую передачу в сезоне, на его счету теперь 4 балла (0+4) в 4 играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Первый в истории! Величайший! Овечкин забил 900-й гол в НХЛ
6 ноября, 06:35
 
ХоккейЧикаго БлэкхоксКоламбус Блю ДжекетсКирилл Марченко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала