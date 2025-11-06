Шайба Марченко не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе канадской команды отличились Морган Фрост (1-я минута), Блейк Коулман (2), Назем Кадри (28), Адам Клапка (29) и Микаэль Баклунд (60). Единственную шайбу у "Коламбуса" забросил Кирилл Марченко (7).
Россиянин отметился шестым голом в текущем сезоне, теперь на его счету 13 очков (6 голов + 7 передач) в 13 играх. Его одноклубники защитник Иван Проворов и форвард Дмитрий Воронков результативные баллы не набрали.
06 ноября 2025 • начало в 05:30
Завершен
00:56 • Морган Фрост
(Джонатан Юбердо, Мэтт Коронато)
01:32 • Блэйк Коулман
(Джоэль Хэнли, Самуэл Гонзек)
27:47 • Назем Кадри
28:24 • Адам Клапка
(Ян Кузнецов)
59:11 • Микаэль Баклунд
06:57 • Кирилл Марченко
Защитник "Флэймз" Ян Кузнецов провел свою вторую игру в НХЛ и первую - с января 2024 года. 23-летний россиянин отдал голевую передачу на Клапку и отметился первым результативным действием в лиге.
"Калгари" (10 очков) замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" (14) занимает седьмое место в Столичном дивизионе. В следующем матче "Калгари" примет "Чикаго Блэкхокс" в ночь на 8 ноября по московскому времени, а на следующий день "Коламбус" в гостях встретится с "Ванкувер Кэнакс".
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" на выезде нанес поражение "Ванкуверу" со счетом 5:2 (0:0, 0:0, 5:2). Шайбу в составе "ястребов" забросил Илья Михеев, на счету которого стало 6 очков (4+2) в 12 матчах текущей "регулярки". "Сан-Хосе Шаркс" в гостях разгромил "Сиэтл Кракен" - 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Защитник "Шаркс" Шакир Мухамадуллин отдал свою четвертую голевую передачу в сезоне, на его счету теперь 4 балла (0+4) в 4 играх.
