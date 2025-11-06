Рейтинг@Mail.ru
Природа против радиации. Ученые создали "натуральную" защиту от излучения - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/nauka-2052091980.html
Природа против радиации. Ученые создали "натуральную" защиту от излучения
Природа против радиации. Ученые создали "натуральную" защиту от излучения - РИА Новости, 06.11.2025
Природа против радиации. Ученые создали "натуральную" защиту от излучения
Новые экологичные материалы, эффективно защищающие от радиоактивного излучения, создали специалисты УрФУ в составе международного научного коллектива. Их... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:00:00+03:00
2025-11-06T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
ирак
египет
уральский федеральный университет
радиация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052035711_0:159:3064:1883_1920x0_80_0_0_20ba31750f353880cf77d487ad108e9f.jpg
https://ria.ru/20250919/radiatsiya-2042986240.html
https://ria.ru/20251028/nauka-2050922289.html
россия
ирак
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052035711_0:0:2723:2042_1920x0_80_0_0_251a75285d9752dceb322ec6a69bf07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, ирак, египет, уральский федеральный университет, радиация, защита, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Ирак, Египет, Уральский федеральный университет, радиация, Защита, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Природа против радиации. Ученые создали "натуральную" защиту от излучения

© Фото : пресс-служба УрФУГлина от радиации
Глина от радиации - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : пресс-служба УрФУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новые экологичные материалы, эффективно защищающие от радиоактивного излучения, создали специалисты УрФУ в составе международного научного коллектива. Их составляют минеральные глины и отходы стекольных производств. Результаты представлены в Journal of Science: Advanced Materials and Devices.
Радиоактивное излучение делится на три основных типа: от альфа-частиц можно защититься листом бумаги, от бета-излучения — с помощью легких металлов или оргстекла, а для экранирования гамма-излучения необходимо использовать материалы с высокой плотностью, например, свинец или вольфрам. Стоимость вольфрама очень высока, а свинец токсичен для человека и окружающей среды, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
Спускаемый аппарат Бион-М №2 после посадки в Оренбургской области. 19 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Российские ученые испытали препарат, защищающий от радиации в космосе
19 сентября, 14:54
Из-за строительства новых ядерных реакторов и расширения применения радиоактивных веществ в медицине потребность в защитных материалах растет с каждым годом, подчеркнул профессор кафедры атомные станции и возобновляемые источники энергии УрФУ Олег Ташлыков. Кроме того, ученые и инженеры исследуют природное минеральное сырье в том регионе, где строится АЭС, для оценки возможности его использования при сооружении объектов и снижения их стоимости, добавил специалист.
Исследователи УрФУ с коллегами из Ирака предложили новые материалы для защиты от радиоактивного излучения с разной проникающей способностью. В основе проектирования этих материалов лежит разработанная методика масштабных расчетно-экспериментальных исследований, уже проведенных учеными УрФУ с природными минералами Египта, Иордании, Вьетнама и других стран.
"Мы смешали глину, привезенную из Ирака, с отходами стекольного производства и небольшим количеством борной кислоты, чтобы получить прочную недорогую керамику, способную эффективно экранировать гамма-излучение. Добавление стекла делает плитку более прочной. Такой подход позволит утилизировать отходы стекольного производства, включая их в строительные материалы при сооружении радиационно-опасных объектов или рентгеновских кабинетов без использования свинца", — рассказал ведущий научный сотрудник УрФУ Карем Махмуд.
© Фото : пресс-служба УрФУГлина от радиации
Глина от радиации
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба УрФУГлина от радиации
Глина от радиации
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба УрФУГлина от радиации
Глина от радиации
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба УрФУАльсафи Ханин Махмуд Джабер, Олег Ташлыков и Карем Махмуд
Альсафи Ханин Махмуд Джабер, Олег Ташлыков и Карем Махмуд
Альсафи Ханин Махмуд Джабер, Олег Ташлыков и Карем Махмуд
© Фото : пресс-служба УрФУ
4 из 4
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 4
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 4
Глина от радиации
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 4
Альсафи Ханин Махмуд Джабер, Олег Ташлыков и Карем Махмуд
© Фото : пресс-служба УрФУ
4 из 4
Сырье (глина, отходы стекла, борная кислота) широко доступны, а технология изготовления (измельчение, прессование при ~ 114 МПа, обжиг при 550°C) проста. Эффективность экранирования таких материалов ниже, чем у бетонов с высоким содержанием тяжелых оксидов, поэтому керамика предпочтительнее для применения там, где нежелателен свинец или где приоритетом являются умеренное экранирование в сочетании с механической прочностью и экологичность, пояснил Олег Ташлыков.
Рентгенолог, просматривающий результаты МРТ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В России нашли новый способ получать вещества для рентгена
28 октября, 09:01
По словам профессора, перед научным коллективом сейчас стоит несколько задач по продолжению исследований для подготовки материала к практическому внедрению: поиск оптимального состава керамики для целевых областей применения (эффективное экранирование при оптимальном соотношении массы, стоимости и механической прочности), а также испытания новых материалов при воздействии различных факторов (влага, термоциклирование, излучение).
Исследования в вузе проводятся при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияИракЕгипетУральский федеральный университетрадиацияЗащитаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала