Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украине грозит "вечная война", если европейские страны не изменят подход к поддержке Киева, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.
"Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — считает он.
В частности, бывший генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с Россией.
МИД России неоднократно отмечал, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.