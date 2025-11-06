Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 06.11.2025 (обновлено: 19:42 06.11.2025)
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии - РИА Новости, 06.11.2025
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии
Украине грозит "вечная война", если европейские страны не изменят подход к поддержке Киева, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian. РИА Новости, 06.11.2025
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии

Расмуссен спрогнозировал вечную войну на Украине, если ЕС не изменит стратегию

Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украине грозит "вечная война", если европейские страны не изменят подход к поддержке Киева, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.
"Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — считает он.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
Вчера, 18:06
Вчера, 18:06
В частности, бывший генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с Россией.
МИД России неоднократно отмечал, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Киев
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
Вчера, 16:45
Вчера, 16:45
 
