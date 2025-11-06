https://ria.ru/20251106/nato-2053180703.html
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 06.11.2025
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимир Путина, чтобы понять позицию РФ. РИА Новости, 06.11.2025
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина для понимания позиции РФ