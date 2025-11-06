Рейтинг@Mail.ru
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 06.11.2025 (обновлено: 13:22 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/nato-2053180703.html
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 06.11.2025
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимир Путина, чтобы понять позицию РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:21:00+03:00
2025-11-06T13:22:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
https://ria.ru/20251106/nato-2053135603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, марк рютте, нато
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина

Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина для понимания позиции РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимир Путина, чтобы понять позицию РФ.
"В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя - с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться - поймете", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента России.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
Вчера, 10:24
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала