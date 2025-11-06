Рейтинг@Mail.ru
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией - РИА Новости, 06.11.2025
10:24 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/nato-2053135603.html
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ. РИА Новости, 06.11.2025
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией

Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

© AP Photo / Alex BrandonМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ.
"Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы", - сказал он, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Вчера, 10:10
 
