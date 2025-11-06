Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Архивное фото

МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. МВД предупредило Второй западный окружной военный суд о возможных провокациях на процессе по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов.

"Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки Службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, сопровождением публикацией материалов, оправдывающих преступную деятельность и призывающих совершения преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников судебного заседания", — говорится в сообщении, с которым ознакомилось РИА Новости.

После этого Второй западный окружной военный суд закрыл процесс.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от роли в преступлении их обвиняют в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения для террористической деятельности.

Убийство генерала Кириллова

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве . По данным СК , сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки задержали исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова*. Тот рассказал, что заложил бомбу по заданию украинских спецслужб. За это ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для Курбонова* и получали для него деньги от куратора. Сафарян* передал Курбонову* компоненты для взрывного устройства, которые ему доставили из Польши

Курбонов* признал вину полностью, Сафарян* частично, два других фигуранта отказались.