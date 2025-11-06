Рейтинг@Mail.ru
МСБ привлечет 40 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами до конца года
12:00 06.11.2025
МСБ привлечет 40 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами до конца года
МСБ привлечет 40 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами до конца года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Малый и средний бизнес в IV квартале текущего года сможет привлечь дополнительное финансирование в виде банковских кредитов на общую сумму не менее 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Соответствующий дополнительный лимит "зонтичных" поручительств в размере 20 миллиардов рублей был доведен Корпорацией МСП до банков-партнеров.
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Бизнес моногородов сможет получить до 1 млрд рублей по новой госпрограмме
5 ноября, 11:41
"Предприниматели получат благодаря заемному финансированию дополнительные возможности для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов, смогут пополнить оборотные средства или рефинансировать ранее взятый кредит. При этом "зонтичное" поручительство как финансовый инструмент гарантирует банкам исполнение обязательств по таким кредитам, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Наш анализ показывает, что у компаний, получивших кредиты под поручительства, доход и занятость растут в 2–3 раза быстрее, чем в среднем по сектору", – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что спустя год получатели "зонта" увеличили количество сотрудников на 16,7% до 547 тысяч.
"В то время как в целом по сектору занятость выросла на 2,7%. По доходу такой же тренд в прошлом году — рост у получивших кредит под "зонт" 27,3%. В целом по сектору он составил 11,6%", – сообщил Исаевич.
Лимиты "зонтичных" поручительств на IV квартал 2025 года получили 16 банков, использующих скоринговые модели при кредитовании: Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, "Санкт-Петербург", "Левобережный", "ДОМ.РФ", ГПБ, "Уралсиб", "АК Барс", ПАО Банк Зенит, Генбанк, НОВИКОМ.
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогают предпринимателям получить кредит в банке до 1 миллиарда рублей в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы кредита. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки
Вчера, 09:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
