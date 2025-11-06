МСБ привлечет 40 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами до конца года

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Малый и средний бизнес в IV квартале текущего года сможет привлечь дополнительное финансирование в виде банковских кредитов на общую сумму не менее 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Соответствующий дополнительный лимит "зонтичных" поручительств в размере 20 миллиардов рублей был доведен Корпорацией МСП до банков-партнеров.

"Предприниматели получат благодаря заемному финансированию дополнительные возможности для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов, смогут пополнить оборотные средства или рефинансировать ранее взятый кредит. При этом "зонтичное" поручительство как финансовый инструмент гарантирует банкам исполнение обязательств по таким кредитам, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Наш анализ показывает, что у компаний, получивших кредиты под поручительства, доход и занятость растут в 2–3 раза быстрее, чем в среднем по сектору", – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что спустя год получатели "зонта" увеличили количество сотрудников на 16,7% до 547 тысяч.

"В то время как в целом по сектору занятость выросла на 2,7%. По доходу такой же тренд в прошлом году — рост у получивших кредит под "зонт" 27,3%. В целом по сектору он составил 11,6%", – сообщил Исаевич.

Лимиты "зонтичных" поручительств на IV квартал 2025 года получили 16 банков, использующих скоринговые модели при кредитовании: Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, "Санкт-Петербург", "Левобережный", "ДОМ.РФ", ГПБ, "Уралсиб", "АК Барс", ПАО Банк Зенит, Генбанк, НОВИКОМ.