"Ученые не поверили, что такое возможно": как француз живет без 90% мозга

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Он жил обычной жизнью 44 года. Работал, женился, завел двоих детей. Ничего не предвещало беды, пока в один день у него не начала неметь левая нога. Мужчина отправился к врачу, ожидая услышать что-то банальное. Но когда доктора сделали МРТ, они были шокированы: внутри черепа пациента вместо мозга оказалась жидкость. Что поразило ученых больше всего — этот человек прекрасно функционировал.

История, которая попадет в учебники

Случай был опубликован в престижном медицинском журнале The Lancet еще в 2007 году, и ученые до сих пор ломают голову над загадкой. Имя пациента осталось конфиденциальным, но детали его истории стали достоянием мировой науки.

Как рассказывает когнитивный психолог Аксель Клиреманс из Свободного университета Брюсселя в интервью CBC Radio, этот французский госслужащий "вел нормальную жизнь, у него была семья, работа. Его IQ на момент обследования составил 84, что немного ниже среднего… То есть человек не был гением, но был абсолютно социально адаптирован".

Проблемы началась еще во младенчестве. В шесть месяцев у ребенка диагностировали гидроцефалию — состояние, при котором в полостях мозга накапливается избыток жидкости. Врачи установили шунт — специальную трубку, которая отводит лишнюю жидкость из мозга в кровоток. В 14 лет у подростка возникли проблемы с координацией и слабость в левой ноге. После коррекции шунта симптомы исчезли. После этого, по данным The Lancet, неврологическое развитие проходило нормально.

Никто не подозревал, что творилось внутри его черепа все эти годы. Жидкость медленно накапливалась, сдавливая мозговую ткань все сильнее и сильнее. К 44 годам от мозга осталась лишь тонкая корочка у стенок черепа.

© Getty Images / Dmitri Toms Череп человека с гидроцефалией © Getty Images / Dmitri Toms Череп человека с гидроцефалией

Что на самом деле произошло с мозгом

Важное уточнение: на самом деле мозг не "исчез", как часто пишут в заголовках. По словам Клиреманса, "никто точно не знает, сколько нейронов было разрушено гидроцефалией". Скорее всего, большая часть мозговой ткани оказалась сжата в ту самую тонкую прослойку, видимую на снимках.

У мужчины была хроническая форма заболевания, при которой жидкость накапливается очень медленно, годами. Это дало мозгу время адаптироваться. Когда врачи обследовали пациента в 2007 году, компьютерная томография и МРТ показали массивное расширение боковых, третьего и четвертого желудочков мозга — полостей, которые обычно содержат лишь небольшое количество спинномозговой жидкости. У этого человека они заполнили почти всю черепную коробку.

© Getty Images / Thomas Barwick МРТ © Getty Images / Thomas Barwick МРТ

Диагноз звучал устрашающе: "некоммуницирующая гидроцефалия с вероятным стенозом отверстия Мажанди" — проще говоря, путь оттока жидкости был заблокирован. Врачи провели специальную операцию, чтобы восстановить дренаж, и со временем слабость в ноге прошла.

Мозг, который научился быть сознательным

Этот случай заставил ученых пересмотреть представления о том, как работает сознание. Долгое время считалось, что наше "я" находится в конкретной области мозга — например, в таламусе или в зрительной коре. Но как тогда объяснить, что человек с минимальным количеством мозговой ткани остается полностью осознаваемым самим собой?

"Любая теория сознания должна уметь объяснить, почему человек, у которого отсутствует девяносто процентов нейронов, все еще демонстрирует нормальное поведение", — отмечает Клиреманс в интервью для Quartz.

Исследователь выдвинул революционную гипотезу, которую назвал "теорией радикальной пластичности". Суть ее в том, что сознание — это не врожденная функция какой-то конкретной части мозга, а навык, которому мозг учится постоянно. "Сознание — это некон­цептуальная теория мозга о самом себе, приобретенная через опыт, то есть через обучение, взаимодействие с самим собой, с миром и с другими людьми", — поясняет ученый.

Иными словами, сознание — это не только наличие информации, но и способность осознать ее как личный опыт.

© Getty Images / Solskin МРТ мозга © Getty Images / Solskin МРТ мозга

"Теория о самом себе"

интервью CBC Radio Клиреманс подчеркивает два основных вывода из этого удивительного случая. Первый: "Одна из главных мыслей — пластичность мозга, вероятно, гораздо более распространена, чем мы думали… Поистине невероятно, что мозг может продолжать функционировать более или менее в пределах нормы — вероятно, с гораздо меньшим количеством нейронов, чем в типичном мозге".

Второй вывод касается самой природы сознания. "Одна из идей, которую я отстаиваю: сознание зависит от способности мозга к обучению", — говорит психолог. По его теории, даже крошечный остаток мозга этого француза смог "создать теорию о самом себе".

© Getty Images / Viaframe Нейроны © Getty Images / Viaframe Нейроны

Проще говоря, те немногие нейроны, которые остались у этого мужчины, научились выполнять работу за весь мозг. Они перераспределили функции и создали новые нейронные связи.

Что это значит для науки

Исследования пластичности мозга не стоят на месте. Ученые все чаще отмечают: наш мозг способен на невероятную адаптацию. Люди, потерявшие зрение, демонстрируют, как зрительная кора перепрофилируется для обработки слуховой информации. Пациенты после инсульта заново учатся говорить и двигаться при помощи участков мозга, которые раньше этим не занимались.