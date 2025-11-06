https://ria.ru/20251106/moskva-2053176227.html
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам - РИА Новости, 06.11.2025
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам
Рейс авиакомпании Azur air из Москвы во вьетнамский Нячанг задержан из-за необходимости предоставления резервного борта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:05:00+03:00
2025-11-06T13:05:00+03:00
2025-11-06T13:05:00+03:00
в мире
москва
нячанг
вьетнам
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144966/26/1449662624_0:122:4813:2829_1920x0_80_0_0_01d033ab6fd9517ca8e954d3eac17f3b.jpg
https://ria.ru/20251105/aeroport-2052973992.html
москва
нячанг
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144966/26/1449662624_439:0:4375:2952_1920x0_80_0_0_07678e2e7b8d57b6baa87d8662540acd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, нячанг, вьетнам, azur air
В мире, Москва, Нячанг, Вьетнам, Azur Air
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам
Авиакомпания Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолета
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur air из Москвы во вьетнамский Нячанг задержан из-за необходимости предоставления резервного борта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 300 российских туристов не могут улететь из Москвы
во Вьетнам
из-за поломки самолета Azur air.
"Azur air вынуждена задержать рейс ZF-2501 из Москвы в Нячанг
для предоставления резервного воздушного судна. На время ожидания вылета всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостинице с предоставлением горячего питания и прохладительных напитков", - сообщили в авиакомпании.
Часть пассажиров отказались от размещения и предпочли ожидать вылета в здании аэровокзала, им было дополнительно предоставлено горячее питание.
Вылет пассажиров задержанного рейса запланирован на 12.30 мск, в настоящее время идет подготовка воздушного судна к выполнению рейса, указали в Azur air
.
Представитель пресс-службы отметил, что безопасность полетов является главным приоритетом авиакомпании.