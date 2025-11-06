Рейтинг@Mail.ru
13:05 06.11.2025
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам
Рейс авиакомпании Azur air из Москвы во вьетнамский Нячанг задержан из-за необходимости предоставления резервного борта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:05:00+03:00
2025-11-06T13:05:00+03:00
в мире
москва
нячанг
вьетнам
azur air
москва
нячанг
вьетнам
Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам

Авиакомпания Azur air задержала рейс из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолета

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur air из Москвы во вьетнамский Нячанг задержан из-за необходимости предоставления резервного борта, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что более 300 российских туристов не могут улететь из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолета Azur air.
"Azur air вынуждена задержать рейс ZF-2501 из Москвы в Нячанг для предоставления резервного воздушного судна. На время ожидания вылета всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостинице с предоставлением горячего питания и прохладительных напитков", - сообщили в авиакомпании.
Часть пассажиров отказались от размещения и предпочли ожидать вылета в здании аэровокзала, им было дополнительно предоставлено горячее питание.
Вылет пассажиров задержанного рейса запланирован на 12.30 мск, в настоящее время идет подготовка воздушного судна к выполнению рейса, указали в Azur air.
Представитель пресс-службы отметил, что безопасность полетов является главным приоритетом авиакомпании.
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Аэропорт Брюсселя отменил около 40 рейсов из-за БПЛА в небе
5 ноября, 14:42
 
Заголовок открываемого материала