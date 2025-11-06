Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка - РИА Новости, 06.11.2025
10:00 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/moskva-2053132574.html
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе на севере Москвы, медики осматривают трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб...
2025-11-06T10:00:00+03:00
2025-11-06T10:00:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
мосгортранс
мострансавто
ленинградское шоссе
москва
происшествия, ленинградское шоссе, москва, мосгортранс, мострансавто
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва, Мосгортранс, Мострансавто
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка

На Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе на севере Москвы, медики осматривают трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 08.43 поступило сообщение о ДТП на Ленинградском шоссе при пересечении с МКАД", - сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло столкновение автобуса и маршрутки. "Троих пострадавших осматривают врачи", - добавил собеседник агентства.
В результате ДТП с участием автобуса маршрута №199 "Мосгортранса" и маршрутного такси №324 "Мострансавто" перекрыто движение на одной полосе в сторону центра. Детей среди пострадавших пассажиров нет.
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
ПроисшествияЛенинградское шоссеМоскваМосгортрансМострансавто
 
 
