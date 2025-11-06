https://ria.ru/20251106/moskva-2053132574.html
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка - РИА Новости, 06.11.2025
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе на севере Москвы, медики осматривают трех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
ленинградское шоссе
москва
мосгортранс
мострансавто
ленинградское шоссе
москва
На севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка
На Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись автобус и маршрутка