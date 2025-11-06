Рейтинг@Mail.ru
Аферисты стали активнее использовать уловку с единым платежом за ЖКХ - РИА Новости, 06.11.2025
05:13 06.11.2025
Аферисты стали активнее использовать уловку с единым платежом за ЖКХ
Аферисты стали активнее использовать уловку с единым платежом за ЖКХ - РИА Новости, 06.11.2025
Аферисты стали активнее использовать уловку с единым платежом за ЖКХ
Мошенники стали активнее применять Telegram-боты, замаскированные под сервисы оплаты ЖКХ для обмана россиян - они активизировали схему на фоне реализации в ряде РИА Новости, 06.11.2025
россия
технологии, россия, светлана разворотнева, angara security, telegram, тсж
Технологии, Россия, Светлана Разворотнева, Angara Security, Telegram, ТСЖ
Аферисты стали активнее использовать уловку с единым платежом за ЖКХ

Мошенники используют Telegram-боты, замаскированные под сервисы для оплаты ЖКХ

© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мошенники стали активнее применять Telegram-боты, замаскированные под сервисы оплаты ЖКХ для обмана россиян - они активизировали схему на фоне реализации в ряде российских регионов проекта по переходу на единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.
"Эксперты отмечают всплеск мошеннических схем в мессенджере Telegram на фоне реализации в ряде российских регионов проекта по переходу на единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Злоумышленники активно используют новостную повестку, чтобы заманить пользователей в фишинговые боты, имитирующие сервисы управляющих компаний", - рассказали в Angara Security.
3 ноября, 08:54
Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам
3 ноября, 08:54
"Изначально инициатива по цифровизации ЕПД, предполагающая получение документов через региональный портал "Госуслуг", была направлена на повышение удобства и защиту от подделок. Однако, по данным экспертов отдела защиты бренда Angara MTDR, мошенники еще в августе-сентябре начали прорабатывать схему, предлагая в Telegram "всё, что нужно для управления домом": передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую", - добавили там.
Эксперты компании обнаружили несколько вариантов заманивания граждан в такой "сервис". Это личные сообщения, рассылаемые от имени управляющих компаний якобы для уточнения информации, а также сообщения, замаскированные под послания от имени председателей товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые якобы "обновляют базы данных".
Мошенники используют и другой сценарий - они "вбрасывают" темы оплаты ЖКХ в местных чатах, где нескольким участникам рекомендуют некий бот-ассистент.
"Все эти сценарии сходятся к одному – потенциальная жертва должна перейти по ссылке и передать в бот данные о своем месте жительства, уточнить номер телефона и ввести "код подтверждения" в форме регистрации. В случае общения с "главой ТСЖ/ЖСК" эта информация собирается мошенниками в процессе диалога", – рассказали специалисты.
21 октября, 05:41
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
21 октября, 05:41
Россиянам напомнили, что легитимные управляющие компании и ТСЖ никогда не ведут массовую переписку в мессенджерах с целью уточнения персональных данных собственников и не запрашивают информацию о банковских счетах.
Эксперты указывают, что не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, активировать неизвестных ботов и передавать коды подтверждения из смс-сообщений. В противном случае пользователь может загрузить на устройство вредоносное ПО, потерять деньги или предоставить доступ к личным кабинетам на порталах государственных услуг злоумышленникам.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минстрой подготовил законопроект, согласно которому электронные платежки за ЖКУ будут выставлять гражданам через ГИС ЖКХ и "Госуслуги". Как рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги можно внедрить по всей России в течение одного-двух лет.
11 октября, 08:00
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ТехнологииРоссияСветлана РазворотневаAngara SecurityTelegramТСЖ
 
 
