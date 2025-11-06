https://ria.ru/20251106/montes-2053307942.html
Галактионов рассказал о травме основного защитника "Локомотива"
Галактионов рассказал о травме основного защитника "Локомотива"
Галактионов рассказал о травме основного защитника "Локомотива"
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что у футболиста команды Сесара Монтеса осталась большая гематома после столкновения в матче РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Галактионов рассказал о травме основного защитника "Локомотива"
Тренер "Локомотива" Галактионов допустил, что Монтес получил сотрясение