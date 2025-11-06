Галактионов рассказал о травме основного защитника "Локомотива"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что у футболиста команды Сесара Монтеса осталась большая гематома после столкновения в матче Кубка России против "Спартака", а также выразил надежду на то, что защитнику удастся избежать сотрясения мозга.