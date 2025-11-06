Защита главы Гагаузии оспорит акт о якобы необоснованном имуществе

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Защита Главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорит в Апелляционной палате Кишинева акт Национального органа Молдавии по неподкупности о ее якобы необоснованном имуществе, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.

По словам адвоката, национальный орган Молдавии по неподкупности начал контроль в момент, когда Евгения Гуцул была под строгим режимом заключения, и у нее не было возможности защищаться и привести доказательства, указывающие на необоснованность составленного акта.