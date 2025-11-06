Рейтинг@Mail.ru
19:35 06.11.2025
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе
молдавия
Молдавия
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
ЗАЩИТА ГУЦУЛ ОСПОРИТ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЕ АКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА О ЕЕ ЯКОБЫ НЕОБОСНОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ, ЗАЯВИЛА РИА НОВОСТИ АДВОКАТ
 
Молдавия
 
 
