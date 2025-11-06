https://ria.ru/20251106/moldaviya-2053279665.html
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе - РИА Новости, 06.11.2025
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе
ЗАЩИТА ГУЦУЛ ОСПОРИТ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЕ АКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА О ЕЕ ЯКОБЫ НЕОБОСНОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ, ЗАЯВИЛА РИА НОВОСТИ АДВОКАТ РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:35:00+03:00
2025-11-06T19:35:00+03:00
2025-11-06T19:35:00+03:00
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия
Защита Гуцул оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе
Защита Гуцул оспорит в апелляционной палате акт о якобы необоснованном имуществе